METEO ABRUZZO: CON ANTICICLONE AFRICANO PLUTO, PESCARA DOMANI BOLLINO ROSSO, A L’AQUILA OGGI 34°

L’AQUILA – Caldo torrido anche in Abruzzo con l’anticiclone africano Pluto, nuovamente in fase di rinforzo e che con contributo di aria calda subtropicale determinerà un ulteriore aumento delle temperature nel weekend, con lo zero termico che schizzerà a quote record, ovvero i 5200 metri sulle Alpi, eguagliando o addirittura superando il record dell’agosto 2023.

Oggi in Abruzzo le temperature pomeridiane quelle massime saranno tra i 34° dell’aquilano ai 33° di Teramo e 31° di Chieti e Pescara,

Sabato e domenica lieve flessione a L’Aquila, fino a 34° a Pescara.

Oggi venerdì 27 giugno saranno 13 le città in bollino rosso (Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Roma, Torino, Venezia, Verona).

Il numero delle città in allerta massima diventeranno 18 domani sabato 28 giugno, tra cui Pescara, oltre ad Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona.

Sempre nella giornata di sabato sono poi previsti 5 bollini arancioni per Catania, Civitavecchia, Genova, Rieti e Viterbo, mentre gli unici bollini gialli sono tutti per città del Sud: Bari, Cagliari, Messina e Reggio Calabria.

Si prevede che l’anticiclone Pluto resterà nella penisola fino almeno alla prima decade di luglio.

Il caldo del resto sarà opprimente ovunque in Italia, anche se al Sud si andrà verso un leggero ridimensionamento delle temperature.

Sabato sono attese punte di 39°C sulle zone interne di Toscana, Lazio e della Sardegna, 38° sulle zone interne delle isole maggiori, sul Cosentino e su parte della Val Padana occidentale.

Domenica non sono previste variazioni significative, se non un lieve calo al Sud. Sulle Alpi a 1500m sono attese massime intorno a 28° .