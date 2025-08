METEO ABRUZZO: CON PERTURBAZIONE NORD ATLANTICA IN ARRIVO PIOGGIA E TEMPERATURE PIU’ BASSE

L’AQUILA – Un nuovo impulso di aria relativamente fredda in quota di origine nord-atlantica accompagnato con ogni probabilità dal ritorno di piogge e locali rovesci, raggiungerà oggi l’Abruzzo.

L’alta pressione cede rapidamente favorendo l’ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con acquazzoni o temporali in attenuazione serale.

Nello specifico sui litorali nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulle subappenninche cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio; sui massicci centrali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale; sull’Appennino occidentale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Mare da poco mosso a mosso.