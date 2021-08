METEO ABRUZZO: DOMENICA ALL’INSEGNA DEL CALDO, FORTE GARBINO, BOLLINO ROSSO A PESCARA

PESCARA – Domenica all’insegna del gran caldo in Abruzzo e in molte città italiane, con forti venti nelle zone interne, specialmente nell’Aquilano.

Pescara, che sfiora i 41 gradi sotto l’effetto del Garbino, è stata inserita dalla protezione civile nazionale fra quelle a bollino rosso per quanto riguarda l’allerta caldo insieme a Bari, Campobasso, Catania, Frosinone, Palermo, Perugia, e Trieste.

Come spiega Meteo aquilano, a causa del Garbino, che “risulta impetuoso, molto caldo e secco, collegato a correnti occidentali e sud-occidentali in quota”, si sono registrate “temperature pomeridiane nel cuore della notte”.

“Tale vento è anche detto di caduta, poiché la massa d’aria scivola dalle cime montuose verso valle lungo i versanti sotto-vento (in questo caso esposti ad est/nord-est) dopo aver rilasciato gran parte del vapore acqueo presente in essa, comprimendosi adiabaticamente e aumentando, quindi, la propria temperatura fino ad 1° C ogni 100 metri di caduta. Da segnalare sono i 31.7°C fatti registrare dalla stazione di Poggio Picenze (Loc.Vicenne) e i 31.1°C di Grotte di Stiffe. Le raffiche di vento più intense sono state registrate a Campo Imperatore (127.1km/h) a monte e a Poggio Picenze (Loc.Vicenne, 67.6km/h) a valle. Davvero notevole!”

Intanto una perturbazione atlantica colpirà gran parte delle regioni settentrionali dell’Italia con temporali di forte intensità, indica un’allerta meteo della Protezione civile.

Le precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, interesseranno Piemonte, Lombardia e Trentino. Previsti rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata allerta gialla in Piemonte, Trentino e su buona parte della Lombardia per rischio idrogeologico.

“L’Italia dovrà fare i conti con un vero e proprio boom di caldo, con temperature ad oltre 40°C, ma anche con forti temporali, vento e grandine, che tra sabato e domenica spazzeranno nuovamente molte regioni”, riferisce in una nota il team del sito www.ilmeteo.it.