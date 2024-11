METEO ABRUZZO: DOMENICA DI SOLE, TEMPERATURE RIGIDE. LA PROSSIMA SETTIMANA ARRIVA PERTURBAZIONE

L’AQUILA – Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappenninche, massicci centrali e sull’Appennino occidentale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Clima freddo tra notte e mattino specie nell’entroterra e fondovalle appenninici dove si avranno anche delle gelate, a tratti intense nelle conche interne abruzzese.

Come prevede però 3bmeteo, nuvolosità in graduale aumento specie a partire dalle Marche tra domenica e martedì, preludio ad un graduale peggioramento che andrà a concretizzarsi nelle seconda parte della settimana (tra il 20 e 21 novembre) accompagnato da un successivo calo delle temperature per ingresso di correnti più fredde da nord.