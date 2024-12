L’AQUILA – Dopo le grandi nevicate degli ultimi giorni, con accumuli nevosi sul Gran Sasso e Majella già a partire dagli 80o metri di quota, con circa 1 metro complessivo sul comprensorio di Roccaraso, 1 metro e mezzo circa sulla Maiella oltre i 1.000 metri di quota, spazio per maggiori momenti soleggiati.

Come prevede 3bmeteo.it, dal fine settimana crescono le quotazioni per una fase stabile e più mite grazie alla rimonta di un campo di alta pressione, che dovrebbe durare almeno fino al Capodanno.

Nonostante il rialzo termico, il cielo sereni e la ventilazione più debole favoriranno estese gelate notturne, anche molto intense nelle aree innevate dell’entroterra.

Abruzzometeo.it spiega a sua volta che per tutta la giornata di oggi, venti, nuvolosità e precipitazioni in graduale attenuazione, con ampie schiarite attese nel corso della giornata e temperature in graduale aumento. Una tregua che dovrebbe durare per un pò anche se le temperature restano al di sotto della media. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali, di tramontana e grecale. Mare agitato o molto agitato.