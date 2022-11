METEO ABRUZZO: DOPO PASSAGGIO POPPEA TORNA BEL TEMPO, NUOVA PERTUBAZIONE NEL WEEK END

L’AQUILA -Tempo in rapido miglioramento anche in Abruzzo, dopo il passaggio della perturbazione Poppea, che ha creato disagi seppure limitati e destato allarme in particolare per il livello oltre il limite di guardia del fiume Sangro, nel tratto di Villetta Barrea.

Sarà oggi una giornata stabile e in prevalenza soleggiata, con ventilazione moderata da N-NO, tesa lungo la costa, ma in graduale attenuazione. Temperature massime in lieve calo, minime fredde a valle. Zero termico nell’intorno di 1600 metri. Mare da agitato a mosso.

Anche per domani regime di alta pressione, con un tempo soleggiato e un cielo prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni, ivi compresa l’Abruzzo.

Nuovo peggioramento poi tra la fine di venerdì e il weekend per l’arrivo di una nuova intensa perturbazione.