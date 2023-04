METEO ABRUZZO: DOPO WEEK END MITE TORNA MALTEMPO, TEMPORALI E FREDDO FINO A MERCOLEDI’

L’AQUILA – Dopo un weekend piuttosto mite, due rapidi impulsi instabili dal Nord Europa stanno determinando il ritorno di condizioni d’instabilità atmosferica sotto forma di rovesci e temporali, anche in Abruzzo, con un deciso calo termico e un repentino rinforzo della ventilazione. Il tempo tornerà a migliorare sensibilmente da mercoledì per il ritorno dell’alta pressione.

In Abruzzo, prevede Abruzzometeo.it, si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci sparsi, inizialmente più probabili sulle zone interne e montuose, tuttavia nel corso della mattinata la nuvolosità tenderà ulteriormente ad intensificarsi sulla Marsica, nell’Aquilano, sulle zone montuose e nel Teramano, con precipitazioni in intensificazione, anche a carattere temporalesco, in estensione verso il Pescarese e verso il Chietino entro il pomeriggio. Schiarite temporanee saranno possibili nel primo pomeriggio, tuttavia nuovi addensamenti e possibili manifestazioni temporalesche si riproporranno sulle vicine Marche, in estensione verso la nostra regione entro il tardo pomeriggio. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire dalla giornata di mercoledì, specie dalla serata.

ll Centro Funzionale d’Abruzzo, tenuto conto del Bollettino Valanghe emesso in data odierna dal Servizio METEOMONT dell’Arma dei Carabinieri, comunica che permane anche per oggi il rischio valanghe sul Gran Sasso e sulla Maiella