METEO ABRUZZO: FINAL,MENTE SOLE E TEMPERATURE IN AUMENTO, ARRIVA L’ANTICICLONE AFRICANO

PESCARA – Finalmente condizioni in miglioramento grazie all’espansione dell’anticiclone nordafricano, che garantirà un tempo pressoché soleggiato e temperature in progressiva ascesa. Con la nuova settimana l’alta pressione si rafforzerà ulteriormente con massime pienamente estive e punte over 30°C sulle pianure interne. Resta aggiornato sulle nostre piattaforme.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, specie sulle zone collinari, interne e montuose. Addensamenti consistenti saranno possibili sui rilievi Marsicani e sull’Alto Sangro, specie nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, con possibilità di occasionali rovesci sparsi, perlopiù localizzati sulle zone montuose, in miglioramento in serata-nottata e nel corso della giornata di sabato. Non si escludono annuvolamenti nel Vastese e sulle coste del Chietino in mattinata, in attenuazione entro il tardo pomeriggio-sera.