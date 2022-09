METEO ABRUZZO: FINE SETTIMANA CON TEMPO INSTABILE CON SOLE E PIOGGE

TERAMO – Weekend caratterizzato dal transito di nuovi impulsi instabili in quota, con nuovi rovesci e temporali sparsi specie sulle Marche, localmente anche intensi, a partire dai settori appenninici, con estensione sin verso le coste. Coinvolto anche l’Abruzzo specie nella giornata di domenica. A seguire almeno fino alla metà della settimana tempo all’insegna della stabilità, per la rimonta dell’alta pressione, con cielo prevalentemente sereno. Temperature in calo, caldo contenuto.

Queste le previsioni di 3bmeteo.

Oggi in Abruzzo prevista una mattinata soleggiata o parzialmente nuvolosa. Al pomeriggio nubi in rapido aumento da Ovest con qualche pioggia o rovescio specie nel teramano

Temperature in aumento fino al primo pomeriggio, con punte di 28-29°C, poi in nuovo calo. Venti fino a moderati di Scirocco lungo le coste, da Sudovest sui settori interni. Mare da poco mosso a localmente mosso.

Domenica ancora una giornata instabile,W caratterizzata da rovesci e temporali sparsi a partire dalle aree appenniniche, in locale estensione sin verso le coste, specie tra basse Marche e Abruzzo. La notte per un minimo sull’alto Adriatico non è esclusa la possibilità di piovaschi sulla costa tra pesarese e anconetano. Temperature in nuova flessione. Venti a direzione variabile con locali rinforzi. Mare poco mosso.