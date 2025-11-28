METEO ABRUZZO: FREDDO INTENSO E PRECIPITAZIONI CON PASSAGGIO DEL VORTICE CICLONICO

L’AQUILA – Ancora nessun segnale di un ritorno alla piena stabilità atmosferica su molte regioni del nostro Paese.
Nelle prossime ore, infatti, il quadro meteorologico evidenzierà gli effetti di un nuovo impulso di aria fredda, destinato a riportare piogge e nevicate anche a quote relativamente basse.
In Abruzzo temperature minime della notte dai 2 gradi dell’Aquila ai 7 gradi a Pescara, massime pomeridiane dai 6 ai 10 gradi
La causa principale è da ricercare nella presenza di un vortice ciclonico che, proprio in queste ore, tende a spostarsi gradualmente dalla Sicilia verso l’area ionica.
Contestualmente, l’afflusso di correnti fredde dai quadranti nord-orientali sta determinando un marcato calo delle temperature, favorendo ulteriori nevicate lungo il distretto appenninico centrale.
Nelle ultime 24 ore si sono infatti registrate precipitazioni nevose abbondanti, con accumuli superiori al mezzo metro oltre i 1000 metri, soprattutto in Abruzzo e in particolare nelle zone del Gran Sasso.
Oggi in Abruzzo, prevede 3bmeteo, infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sulle subappenninche cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sui massicci centrali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in assorbimento dal pomeriggio. Schiarite in serata; sull’Appennino occidentale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 1350 metri. Mare molto mosso.
