METEO ABRUZZO: GIORNATE STABILI E SOLEGGIATE FINO AL WEEK END

L’AQUILA – Nei prossimi giorni sulle regioni del medio Adriatico, dunque anche sull’Abruzzo, il tempo si manterrà nel complesso stabile, tra sole e qualche nube medio-alta in transito.

Solo in Appennino, in particolare abruzzese, potranno innescarsi dei rovesci pomeridiani sui rilievi, localmente a carattere temporalesco, con possibili sconfinamenti sulle vallate; il tutto in un contesto climatico estivo, con massime che sulle zone interne potranno raggiungere i 26/29°C, più fresco sulle coste adriatiche.