METEO ABRUZZO: IMPERVERSA PERTURBAZIONE ATLANTICA, MA TORNA BEL TEMPO A PASQUA E PASQUETTA

L’AQUILA – Sull’Abruzzo si profila un peggioramento del tempo per il transito di due veloci perturbazioni atlantiche. Torneranno nubi e piogge, in particolare sulle zone interne e appenniniche, i fenomeni risulteranno invece più deboli e intermittenti sulle zone costiere. Nei giorni seguenti e almeno fino a Pasqua, confermato il ritorno a condizioni più soleggiate e asciutte.

In particolare, p3bmeteo, si prevede un intenso richiamo di miti correnti di Scirocco che risaliranno lo Stivale e si addosseranno alle regioni alpine e in particolare al Nordovest, determinando un probabile nuovo peggioramento del tempo tra venerdì e sabato. Data la natura mite dell’aria in circolazione, la quota neve sulle Alpi risulterebbe relativamente elevata, oltre i 1700/1900m.

Discorso diverso invece per le regioni centro-meridionali, dove le condizioni si manterrebbero più soleggiate e molto miti grazie al caldo respiro sciroccale, con temperature massime anche di 24/25°C.