METEO ABRUZZO: IMPERVERSA VORTICE DEPRESSIONARIO, FINO A VENERDI’ TEMPORALI E TEMPERATURE IN CALO

PESCARA – La circolazione instabile presente sull’Italia continua a determinare condizioni di spiccata variabilità sul medio versante adriatico, con occasione anche nei prossimi giorni per acquazzoni e temporali sparsi, specie nelle aree interne. A prevederlo 3bmeteo.it.

Tra mercoledì e giovedì un vortice depressionario in arrivo da ovest porterà maltempo diffuso, con piogge e rovesci sparsi su tutto il settore. Condizioni che da venerdì torneranno a migliorare grazie all’espansione dell’anticiclone, garantendo tempo stabile e clima estivo ovunque. Temperature: flessione termica tra mercoledì e giovedì. In successivo rialzo nel prossimo weekend. Venti moderati-tesi dai quadranti occidentali; in rotazione a settentrionali. Mare da mosso o molto mosso a poco mosso nel weekend.

Per oggi prevede Abruzzometeo.it, si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi e nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, dove non si escludono banchi di nebbia, in diradamento in mattinata. Dalla tarda mattinata è previsto un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalle zone interne e montuose con addensamenti intensi associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche, localmente di forte intensità, in estensione verso le zone pedemontane e collinari del Teramano, del Pescarese e del Chietino, con possibili sconfinamenti fin verso le aree costiere. Una graduale ma temporanea attenuazione della nuvolosità è prevista in nottata, tuttavia annuvolamenti e possibili rovesci, anche a carattere temporalesco torneranno a manifestarsi nel corso della mattinata di mercoledì.

[mqf-dynamic-pdf]