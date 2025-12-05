METEO ABRUZZO: IN ARRIVO L’ANTICICLONE DELL’IMMACOLATA, CON SOLE E TEMPERATURE IN AUMENTO

PESCARA – La circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi con acquazzoni e temporali diurni in attenuazione nel corso della serata. Nello specifico su litorali e subappenninche molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, in attenuazione serale; sui massicci centrali cieli molto nuvolosi al mattino con tendenza a deboli nevicate dal pomeriggio ; sull’Appennino occidentale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

E’ in arrivo però l’Anticiclone dell’Immacolata con tanto sole e caldo anomalo.

Spiega quanto segue all’Ansa a Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it-

Confermo altre 24 ore di piogge sparse poi prevedo una forte spallata dell’alta pressione verso l’Italia e verso gran parte del Continente: arriverà un deciso miglioramento quasi ovunque. Nelle prossime 24 ore avremo diffusa e residua variabilità perturbata con molte nubi e qualche pioggia da Nord a Sud: un minimo di bassa pressione traslerà dal Mar Tirreno Centrale verso il Sud provocando precipitazioni soprattutto sulla fascia tirrenica e sulle Isole Maggiori fino all’ora di pranzo del Venerdì; non mancheranno piovaschi sparsi a macchia di leopardo anche al Nord e sulla fascia adriatica”.

Dal pomeriggio di oggi dunque, non pioverà più al Nord, avremo gli ultimi fenomeni anche al Centro mentre la perturbazione si attarderà un po’ di più sulle regioni meridionali.

Da Sabato, invece, “il tempo sarà bello quasi ovunque, ma ancora un po’ uggioso sulle estreme regioni del Sud, in particolare tra Sicilia tirrenica, Calabria e Basso Adriatico. Domenica qualche isolato acquazzone bagnerà ancora l’estremo Sud mentre qualche fiocco di neve cadrà dalla parte opposta dell’Italia, cioè in Valle d’Aosta; sul resto del Paese, e per la festa dell’Immacolata, il tempo sarà bello e mite ovunque.

In pratica, “le temperature saliranno ben sopra le medie di Dicembre, avremo tanto sole e cieli azzurri, non pioverà probabilmente per una decina di giorni salvo pioviggine tra Liguria e Alta Toscana; arriverà l’anticiclone africano nel cuore di Dicembre a portare una lunga fase stabile e decisamente calda per il periodo. Una situazione strana, ma non stranissima da quando siamo entrati nel nuovo clima del XXI secolo: un clima condizionato sempre più spesso dall’Anticiclone Africano e da temperature anomale verso il segno positivo (anomalie calde). Da metà della prossima settimana, lo zero termico potrebbe salire fino a sfiorare i 4000 metri, un valore estremo anche a Giugno-