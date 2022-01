METEO ABRUZZO: IN ARRIVO PERURBAZIONE ARTICA, DOMENICA NEVE ANCHE A BASSA QUOTA

L’AQUILA – Oggi giornata in Abruzzo segnata da irregolare variabilità, con residui e locali fenomeni sul settore meridionale con precipitazioni deboli e in graduale attenuazione al mattino, asciutto sul resto della Regione.

Domani invece l’arrivo di aria fredda di matrice artica favorirà l’approfondimento di un vortice depressionario sull’Italia centro-meridionale, responsabile di un marcato peggioramento del tempo anche sull Abruzzo. L’ingresso freddo porterà un drastico calo della quota neve, in particolar modo tra pomeriggio e sera con fenomeni nevosi che potranno raggiungere quote collinari in particolare in provincia di Teramo e dell’Aquila.