METEO ABRUZZO: L’ALTA PRESSIONE FAVORISCE IL DIRADAMENTO DELLE NUBI. POCO MOSSI I MARI

L’AQUILA – Il Meteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Lieve indebolimento dell’alta pressione soprattutto al Centro-Nord. Tempo che peggiora al Nord e sulla Toscana settentrionale.

Tempo più soleggiato, invece, sul resto d’Italia dove il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali, mari poco mossi. In Abruzzo, in particolare, l’alta pressione favorisce il diradamento delle nuvole. Sui litorali un ulteriore rasserenamento in serata.