METEO ABRUZZO: MALTEMPO FINO A GIOVEDI’, POI SOLE E TEMPERATURE IN RIALZO

L’AQUILA – Le umide correnti sud-occidentali determinano la permanenza del maltempo, con nubi irregolari e pioggia si alterneranno a parentesi assolate, con qualche rovescio o anche temporalesco anche sull’Abruzzo. Temperature in lieve calo nei valori massimi.

Queste le previsioni del sito 3bmeteo.it per l’Abruzzo.

Giovedì sarà una giornata nel complesso variabile tra nubi irregolari e aperture, con qualche locale breve rovescio al pomeriggio in primis sull’Appennino ma occasionalmente anche su fascia subappenninica e coste entro sera. Temperature in lieve aumento, clima molto mite.

Per venerdì pressione in rinforzo per una giornata più stabile e soleggiata in Abruzzo, seppur con nubi sparse. Clima diurno più caldo, punte anche superiori ai 25 gradi.