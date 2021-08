METEO ABRUZZO: MORSA LUCIFERO SI ALLENTA, TEMPERATURE IN CALO, MA DAL 20 TORNA ANTICICLONE AFRICANO

PESCARA – La morsa dell’anticiclone africano Lucifero sta per terminare. Da oggi graduale cambio della circolazione atmosferica in Abruzzo che sarà responsabile dell’arrivo di qualche pioggia e di una generale rinfrescata. Ma sarà soltanto un fuoco di paglia visto che l’estate non è finita.

Da oggi l’instabilità atmosferica raggiunge gli Appennini e la fascia adriatica centrale. Con l’ingresso del Maestrale l’anticiclone africano finalmente si smorza e le temperature cominciano a diminuire fino a 10-12°C in meno, lasciando spazio all’ingresso di correnti più fresche e ritornando quindi nella media stagionale. Ma dopo questa breve, ma tanto sospirata boccata di aria meno calda, l’anticiclone sub-tropicale sarà pronto a tornare prima al Nord e poi anche al Centro-Sud Italia. Da venerdì 20, ma soprattutto dal prossimo weekend, le temperature tornano a superare facilmente i 33-35°C su gran parte d’Italia e anche in Abruzzo.

Nel dettaglio è previsto oggi clima instabile su tutta la fascia adriatica con rovesci o temporali anche molto forti. Calo termico generale. Nel pomeriggio previsto un aumento dell’instabilità sulle aree interne abruzzesi, con possibilità di acquazzoni e locali temporali. Sulle zone costiere contesto asciutto e ancora soleggiato, nubi nel pomeriggio. Non si escludono sporadici fenomeni temporaleschi.

Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Mare mosso. Temperature in sensibile calo.

Domani temporali sui rilievi abruzzesi anche forti e ancora calo termico generale. Da giovedì invece rimonta l’alta pressione.