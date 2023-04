METEO ABRUZZO: NEVE PRIMAVERILE IMBIANCA L’ABRUZZO, TEMPO INCERTO A PASQUA E PASQUETTA

Ultima zampata invernale con freddo artico continentale e con esso la neve fino a quote basse sui rilievi appenninici ed in maniera particolare sull’Abruzzo. Nevicate questa notte e nella prima mattinata nelle aree montane dell’entroterra, compreso quello aquilano.

Tra le temperature sui rilievi, così come evidenziato dai dati forniti dall’associazione L’Aquila Caput frigoris, spiccano i -10,6 di Campo imperatore, i -10,2 di rifugio Franchetti nel Teramo, i -7,6 della Majellerta e i -7,1 di Monte Genzana. Felici gli imprenditori degli sport invernali visto che hanno annunciato, quanto meno in Abruzzo, la proroga dei servizi fino al 10 Aprile prossimo.

Per il meteorologo aquilano Stefano Bernardi un po’ meno felici lo saranno, invece, gli amanti delle gite primaverili fuori porta e di chi si sta preparando ai riti pasquali.

Seppur ancora da confermare sembrerebbe non propendere al bello la previsione per Pasqua e Pasquetta.

In base alle previsioni di meteo.it, la nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità favorite dalla persistenza di masse d’aria fredda provenienti dall’Europa centro-settentrionale che, in queste ultime ore, hanno determinato un ulteriore calo delle temperature e la formazione di addensamenti consistenti anche sulle zone interne delle nostre regioni centrali, grazie anche all’arrivo di masse d’aria umida in quota provenienti dalla Francia che, nelle prossime ore, contribuiranno alla formazione di un minimo depressionario sulle regioni centrali, in spostamento verso il meridione.

Nelle prossime ore, infatti, l’instabilità continuerà a manifestarsi su Marche, Abruzzo e Molise con rovesci sparsi, localmente di moderata intensità, nevosi sui rilievi al disopra dei 400-500 metri. Deboli nevicate potranno ancora manifestarsi a L’Aquila, Avezzano, localmente a Campobasso, tuttavia la situazione meteorologica tenderà a migliorare da stasera e nel corso della giornata di giovedì.

Tra giovedì e venerdì, infatti, è previsto un miglioramento del tempo con ampie schiarite ma con temperature che si manterranno ben al disotto delle medie stagionali e non mancheranno gelate notturne, specie sulle zone interne. Successivamente, alla base dei dati attuali, una nuova veloce perturbazione attraverserà la nostra penisola tra Sabato Santo e la giornata di Pasqua, favorendo annuvolamenti e rovesci, specie sulle zone interne, tuttavia qualche rovescio potrebbe manifestarsi anche sul versante adriatico delle nostre regioni.