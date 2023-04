L’AQUILA – Vigilia della domenica di Pasqua imbiancata, con nevicate anche abbondanti nell’entroterra abruzzese, Avezzano coperta da una coltre bianca così come Barrea.

Qualche disagio per la viabilità. Fra Tagliacozzo e il bivio A24/A25 Torano-Pescara traffico rallentato per incidente, come segnalato dal sito di Autostrade per l’Italia intorno alle 11.30.

Sull’autostrada A24 si segnala neve fra Avezzano e il bivio A25/A24 Roma-Teramo; nebbia in banchi tra Valle del Salto e Tornimparte con visibilità 80 metri; neve anche tra Carsoli e Assergi.

Sulla A25 nevischio fra Avezzano e Cocullo; nebbia tra Aielli-Celano e Cocullo con visibilità 60 metri.

Nell’Aquilano la quota neve si assesta intorno ai 900-1000 metri, nella Marsica, invece, la neve si è spinta fino ai 600-700metri a causa di un forte rovescio.

Intense nevicate sull’altopiano delle Rocche e nell’alto Sangro.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulla Marsica, sull’Alto Sangro, nell’Aquilano con rovesci sparsi, in intensificazione nel corso della mattinata e in estensione verso la Valle Peligna, nevosi sui rilievi al disopra del 1200-1400 metri.

Nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi e ad estendersi verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, risultando localmente di moderata intensità.

Non si escludono occasionali rovesci in sconfinamento verso le aree costiere ma la probabilità di fenomeni sarà più bassa rispetto alle restanti zone, almeno fino al tardo pomeriggio.

Successivamente, dalla nottata e nelle prime ore della mattinata di Pasqua, la nuvolosità tenderà ad intensificarsi nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, con precipitazioni in intensificazione, localmente anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone interne e montuose.

Schiarite nel pomeriggio-sera, tuttavia l’instabilità continuerà a manifestarsi in nottata e nella prima parte della mattinata di lunedì soprattutto sul settore adriatico, dove saranno possibili annuvolamenti e rovesci sparsi, accompagnati da venti settentrionali in rinforzo e temperature in diminuzione.