METEO ABRUZZO: NON SI ALLENTA MORSA DEL CALDO, TEMPERATURE FINO A 35 GRADI

L’AQUILA – Non si allenta la morsa del caldo sull’Abruzzo, oggi e anche domani dai 32 ai 35 gradi nelle ore pomeridiane, da 26 a 30 gradi nelle ore serali, dai 21 ai 28 gradi la notte tra oggi e domani.

Valori ancora al disopra delle medie stagionali.

L’anticiclone di matrice sub-tropicale domina infatti ancora lo scenario meteorologico sul Mediterraneo, alimentando questa fase di caldo intenso.

Tuttavia il graduale cedimento del blocco anticiclonico, spiega 3bmeteo, favorisce lo sviluppo di temporali diurni sulle aree interne tra Sibillini e Aquilano. Un cambio di circolazione più netto è atteso tra l’8-9 luglio, quando una saccatura nord-atlantica riuscirà a scalfire l’anticiclone affondando su buona parte dell’Italia, favorendo un sensibile calo termico e anche qualche temporale fino alle coste.

Spiega invece Abruzzometeo: “sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, ma la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone montuose con rovesci e manifestazioni temporalesche in estensione verso le zone pedemontane e collinari del Teramano, del Pescarese e del Chietino. Non si escludono fenomeni di moderata intensità nel Teramano e nel Pescarese, in sconfinamento localmente verso le aree costiere entro il tardo pomeriggio-sera ma con fenomeni in attenuazione in serata e in nottata. Bel tempo nella giornata di domenica con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso ma con possibili annuvolamenti durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, specie sulle zone interne e montuose. Tempo in graduale peggioramento da lunedì”.