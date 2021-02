METEO ABRUZZO: NUOVO PEGGIORAMENTO TRA MARTEDI’ E MERCOLEDI’; GELO SIBERIANO NEL WEEKEND

L’AQUILA – Dopo le piogge delle ultime ore, specie nei settori occidentali dell’Abruzzo, a partire da domani, la regione sarà interessata da un graduale miglioramento del tempo che, stando però agli ultimi aggiornamenti, sarà nuovamente interrotto dall’arrivo di un’ondata di gelo siberiano prevista nel prossimo weekend.

Come si legge sul portale Abruzzometeorg, da oggi e “fino a mercoledì si instaura un regime depressionario che apporterà delle piogge su.o Marche e Abruzzo, in un contesto dinamico, con momenti asciutti intervallati da precipitazioni. Lunedì dopo le piogge della notte il tempo risulta nel complesso stabile con ampi spazi soleggiati sui versanti adriatici, più nubi in Appennino. Tra notte e mattino di martedì atteso un nuovo passaggio di piogge che sarà più attivo sui settori Appenninici, dove i fenomeni insisteranno fino al pomeriggio per poi attenuarsi”.

Oggi in particolare, la perturbazione atalntica continuerà a mouoversi “verso est interessando anche il Medio Adriatico. Più coinvolti i settori appenninici, specie abruzzesi, con precipitazioni più abbondanti durante il pomeriggio; quota neve oltre i 2000m. Sulle zone costiere nebbie in sollevamento entro il mattino e occasione per qualche breve e fugace rovescio tra mattina e pomeriggio.

Un peggioramento più organizzato raggiungerà le regioni del medio Adriatico tra mercoledì e giovedì, con piogge diffuse, neve in Appennino inizialmente oltre i 1800m, in calo dalla sera di martedì fino a 1300/1400m di quota. Verso il week-end prende piede la strada di una colata artica di stampo continentale.

Download in PDF©