METEO ABRUZZO: NUVOLE ALTERNATE A SCHIARITE, IN ATTESA ARRIVO PERTURBAZIONE BALCANICA

L’AQUILA – Il transito di una veloce e modesta perturbazione nella giornata di oggi porterà una debole instabilità con qualche pioggia sparsa nelle zone interne, in particolare nell’aquilano. Questa la previsione di 3bmeteo.it.

Sui litorali nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle subappenninche cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sui massicci centrali cieli molto nuvolosi o coperti con ampi e rapidi rasserenamenti serali fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sull’Appennino occidentale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino

Domani generale miglioramento con schiarite ovunque. Giovedì 9 gennaio nuova perturbazione in arrivo con piogge e rovesci sulle zone interne. A seguire ancora instabile a tratti, poi tra il 12-13 Gennaio aria più fredda in arrivo dai Balcani, con quota neve in progressivo abbassamento.