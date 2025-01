METEO ABRUZZO: OGGI CIELO POCO NUVOLOSO, DA DOMANI CORRENTI ARTICHE PORTANO FREDDO E NEVE

L’AQUILA – Sull’Abruzzo, comunica Abruzzometeo.it, si prevedono oggi condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, specie al mattino. Annuvolamenti consistenti interesseranno le aree interne, ma senza fenomeni di rilievo, con forti venti di Libeccio sulle zone montuose e Garbino sul versante adriatico, in attenuazione nel corso della mattinata. Le temperature rimarranno sopra la media stagionale.

Veloce peggioramento invece previsto per sabato, prevede 3bmeteo.it, a causa dell’arrivo di aria decisamente più fredda di diretta estrazione artica, che entrerà dalla porta adriatica portando rovesci sparsi e un calo delle temperature che si farà sensibile tra domenica 12 e lunedì 13, quando non si escludono nevicate anche a quote di bassa collina. Nevicate moderate attese nel versante orientale dell’Appennino Abruzzese, in particolare verso la Majella anche se i dettagli restano da definire. Il tutto accompagnato da un sensibile rinforzo dei venti di grecale con raffiche anche di oltre 60-70km/h