METEO ABRUZZO: OGGI SERENO, DOMANI ARRIVA PERTURBAZIONE ATLANTICA CON PIOGGIA E VENTO

L’AQUILA – Un campo di alte pressioni abbraccia oggi l’Abruzzo garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappenninche, massicci centrali e sull’Appennino occidentale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Zero termico nell’intorno di 2900 metri.

Temperature della prossima notte da 11 a 15 gradi, massime pomeridiane di oggi dai18 ai 23 gradi

Confermato per domani invece il passaggio di una veloce perturbazione atlantica nel corso di domenica su Marche e Abruzzo con piogge sparse e qualche temporale in avanzamento da Nordovest verso Sudest. Contestualmente assisteremo ad un calo delle temperature massime e a un temporaneo ma incisivo rinforzo del vento, che potrà soffiare anche forte da Nord lungo i settori costieri al pomeriggio con raffiche talora superiori 60km/h.