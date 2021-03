METEO ABRUZZO: OGGI TEMPO STABILE, PEGGIORAMENTO IN ARRIVO DA DOMANI

L’AQUILA – L’Abruzzo stamattina si è svegliato con il sole, grazie all’espansione di un promontorio di alta pressione che garantirà, su tutto il il centro Italia, tempo stabile per le prossime ore. Già domani un lieve peggioramento causato dall’arrivo di una perturbazione atlantica e forti venti di Libeccio.

Inizialmente, si legge sul portale Abruzzometeo.org, il peggioramento non risulterà particolarmente intenso, tuttavia saranno possibili precipitazioni a carattere sparso sulle zone appenniniche.

Tra lunedì e venerdì, una nuova perturbazione atlantica, stavolta più organizzata, determinerà nuovi annuvolamenti e rovesci.

In particolare, si legge ancora su Abruzzometeo, “sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, ma si tratterà dinubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni. Gelate diffuse sulla Marsica, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e, localmente, nelle valli che si affacciano sul versante adriatico. Nuvolosità in ulteriore aumento nel corso della gioranta di venerdì, con venti di Libeccio in rinforzo e probabile Garbino sulle zone pedicollinari che si affacciano sul versante adriatico”.

