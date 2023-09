METEO ABRUZZO: OGGI TEMPO VARIABILE TRA SCHIARITE E PIOGGIA, DA LUNEDI’ MIGLIORAMENTO

L’AQUILA – La giornata di oggi, domenica 24 settembre, sarà caratterizzata da tempo instabile su tutto il territorio regionale, con sprazzi di sole alternati a rannuvolamenti e pioggia.

L’ingresso di un vortice freddo in quota dal Nord Italia ha portato in Abruzzo un tempo prettamente autunnale, e oggi e domani si prevedono ancora nubi irregolari con qualche piovasco sui settori abruzzesi e clima fresco e ventoso, ma con lento miglioramento. Miglioramento più effettivo da martedì, con ripresa termica.

Oggi, prevede 3bmeteo, sui litorali abruzzesi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nuvoloso ma senza fenomeni in serata; sulle subappenninche cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sui massicci centrali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con nevicate anche intense dal pomeriggio, in attenuazione dalla sera; sull’Appennino occidentale cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2850 metri. Mare da mosso a molto mosso.