METEO ABRUZZO: OGGI TEMPORALI SPARSI, DOMANI MIGLIORA, WEEKEND CON IL MALTEMPO

Settimana che sarà caratterizzata ancora dell’ingresso in sequenza di nuovi impulsi instabili dal Nord Europa, che renderanno il tempo decisamente dinamico e a tratti instabile sulle regioni del medio versante adriatico. Giornata di oggi che partirà con acquazzoni e temporali sparsi anche in Abruzzo, , con rovesci e temporali ancora possibili tra tardo pomeriggio e sera sulle aree interne abruzzesi. In particolare, prevede 3bmeteo, nel subappennino chietino e teramano, sul Gran Sasso monti della Laga, ma anche sul litorale teramano.

Giovedì attesa una tregua, ma tra venerdì e sabato è attesa una nuova fase instabile. Il clima che si manterrà piuttosto fresco e gradevole, un momentaneo rialzo termico è atteso solamente tra le giornate di giovedì e venerdì. Seguite gli aggiornamenti!