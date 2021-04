METEO ABRUZZO: PASQUETTA IN LOCKDOWN MA CON IL SOLE, TEMPERATURE IN CALO

PESCARA – Pasquetta in zona rossa, ma con il sole in tutta Italia e anche in Abruzzo. Previsto infatti per la giornata di oggi cielo sereno, con qualche rannuvolamento, ma con temperature in calo, tra gli 0 e 14 gradi nell’aquilano, e i 2 e 16 gradi sulla costa pescarese.

Da domani è previsto l’arrivo di un fronte freddo proveniente dalla Groenlandia, che raggiungerà l’Europa centrale addossandosi alle Alpi già nella notte e martedì, per poi scivolare rapidamente lungo la nostra Penisola. Il passaggio di questa perturbazione sarà accompagnato da un notevole rinforzo del vento, ma soprattutto da un generale e sensibile calo delle temperature che per qualche giorno torneranno su valori invernali.