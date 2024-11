METEO ABRUZZO: PERTURBAZIONE PORTA FREDDO E NEVE SOPRA 1.100 METRI, NEL WEEK END TORNA IL BEL TEMPO

L’AQUILA – Una circolazione depressionaria si approfondisce anche in Abruzzo, determinando molte nubi con acquazzoni e temporali diurni in attenuazione nel corso della serata. Temperature medie dai 5 ai 12 gradi. Lo prevede 3b meteo.

Nel week end in ogni caso dovrebbe tornare il bel tempo.

Nelle prossime ore la perturbazione si intensificherà, causando precipitazioni più diffuse, con nevicate sull’Appennino a quote superiori ai 1100-1400 metri. Migliora a seguire ma con gelate diffuse. Nuove perturbazioni in arrivo dopo lunedì 18 novembre.

Sui litorali molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco; sulle subappenninche molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, in attenuazione serale

.