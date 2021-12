METEO ABRUZZO: PIOGGE DI SANTO STEFANO, MA CLIMA PIU’ MITE, MIGLIORAMENTO PER FINE ANNO

L’AQUILA – Nel corso della giornata di Santo Stefano il passaggio di un’altra perturbazione, in movimento da Ovest verso Est, poterà piogge anche in Abruzzo, inizialmente sui settori occidentali, ma in occasionale estensione fin sulle coste tra pomeriggio e sera. Possibili picchi di 30-40mm sui crinali appenninici a confine con il Lazio. Le temperature massime saranno comprese tra i 10-13°C, più elevate sul litorale abruzzese con valori fino a 16°C.

Mare da poco mosso a mosso al largo.

Clima non freddo, anzi a tratti mite per il periodo, per venti di garbino talora sostenuti, con neve solo alle alte quote dell’Appennino. Tra il 27 e il 28 ancora instabile, a tratti perturbato, in attesa di una decisa rimonta dell’alta pressione che dovrebbe concretizzarsi entro Capodanno, con tempo stabile.