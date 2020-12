METEO ABRUZZO: PIOGGIA E FREDDO, ALLERTA GIALLA PROTEZIONE CIVILE, ARRIVA NEVE A BASSA QUOTA

L’AQUILA – Il maltempo in Abruzzo, con freddo, piogge e neve per ora in alta quota. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata dalla protezione civile l’allerta gialla su parte dell’Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, parte del Lazio, Molise, Campania, Puglia, parte della Basilicata, sulla Calabria, in alcune aree della Sicilia e appunto in Abruzzo.

Sarà il preludio al peggioramento atteso già nella giornata di oggi per il transito di una fredda circolazione depressionaria che porterà maltempo con nuovi rovesci e nevicate a tratti anche sin verso i 200-300 metri di altitudine.

Sta in queste ore nevicando abbondantemente sui Monti della Laga, anche ai 600 metri di altezza, in particolare nel territorio di Valle Castellana.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

“Al fine di garantire la salvaguardia della popolazione e la riduzione di possibili disagi -, si legge nell’avviso, della protezione civile – si raccomanda alle amministrazioni comunali, tra l’altro, di verificare la disponibilità del proprio personale, contattare preventivamente le eventuali ditte convenzionate per lo sgombero neve, verificare la disponibilità e l’efficienza di materiali e mezzi a disposizione delle stesse e mettere in atto ogni altra misura necessaria e prevista nei piani di emergenza e piani neve”.

