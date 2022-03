METEO ABRUZZO: PIOGGIA E TEMPERATURE IN CALO, SABATO NEVE A BASSA QUOTA

L’AQUILA – La perturbazione atlantica determinerà un ulteriore peggioramento del tempo e un sensibile calo delle temperature e della quota neve. Precipitazioni che insisteranno per il resto della settimana, con fenomeni che localmente potranno assumere carattere di rovescio. Nel corso del weekend l’afflusso di aria più fredda da nord determinerà un sensibile calo termico e della quota neve, con il ritorno dei fiocchi sino in collina.

Oggi giornata marcatamente instabile sull’Abruzzo. Nubi frequenti associate a piogge e rovesci sparsi, più frequenti e incisivi sui settori appenninici, ma con neve solo a quote elevate. Temperature in lieve calo nei massimi eccetto che sull’Abruzzo sudorientale, dove invece saranno in ripresa con punte anche di oltre 18°C.

Venerdì la circolazione depressionaria presente sul Ligure porterà ancora instabilità, con piogge e rovesci già dalla notte.

Sabato si assisterà ad un ulteriore peggioramento del tempo e l’afflusso di aria più fredda da nord determinerà un sensibile calo termico e della quota neve, con il ritorno dei fiocchi fino ai 500 metri. Con temperature dai 0 a i 5 grandi nell’Aquilano.