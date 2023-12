METEO ABRUZZO: PONTE DELL’IMMACOLATA CON IL BEL TEMPO, IN SERATA ANNUVOLAMENTI SULLA COSTA

L’AQUILA – Ponte dell’immacolata con sostanziale bel tempo in Abruzzo, per le previsioni di Abruzzometeo.it: in particolare cielo poco nuvoloso sulla Marsica, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e sull’Alto Sangro, qualche annuvolamenti saranno possibili nel Teramano, nel Pescarese e, soprattutto, nel Chietino. Nubi che solo occasionalmente potranno dar luogo a precipitazioni sparse, più probabili sul settore orientale e costiero, in miglioramento entro la serata-nottata.

Come spiega 3bmeteo.it, regge ancora l’alta pressione anche se va parzialmente indebolendosi, favorendo l’arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio, sino a cieli nuvolosi dalla sera.

Nello specifico su litorali, subappenninche e massicci centrali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Sull’Appennino occidentale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 1750 metri. Mare da mosso a poco mosso.