METEO ABRUZZO: PONTE DI OGNISSANTI CON AMPI SPRAZZI DI SOLE, TEMPERATURE SULLA COSTA FINO A 30 GRADI

L’AQUILA – In Abruzzo ponte di Ognissanti all’insegna del tempo variabile, con qualche rovescio, ma con prevalenza di sole e cielo sereno.

Lunedì le temperature massime, ben sopra la media stagionale varieranno dai 25 gradi dell’Aquila ai 30 gradi di Chieti. Martedì dai 19 gradi dell’Aquila ai 28 gradi di Pescara, mercoledì dai 19 gradi dell’Aquila, ai 22 di Teramo, Pescara e Chieti.

Un campo di alte pressioni abbraccia oggi l’Abruzzo, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su litorali e subappenniniche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sui massicci centrali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull’Appennino occidentale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a meridionali; Zero termico nell’intorno di 3450 metri. Mare da mosso a molto mosso.

Domani martedì 31 novembre, invece si farà sentire anche in Abruzzo la circolazione depressionaria, responsabile di piogge mattutine, ma che nell’arco della giornata si allontanerà favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Nello specifico su litorali e subappenninche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sui massicci centrali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sull’Appennino occidentale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Infine mercoledì 1 novembre: la pressione diminuirà, prevede sempre 3b meteo, favorendo l’arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Nello specifico sui litorali nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle subappenninche nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sui massicci centrali nubi in progressivo aumento con deboli nevicate dal pomeriggio; sull’Appennino occidentale nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 3050 metri. Mare mosso.