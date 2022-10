METEO ABRUZZO: PROSEGUE CALDO ANOMALO, A SULMONA 29°, A L’AQUILA 27.3° E A CASTEL DI SANGRO 25.3°

L’AQUILA – Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti nel corso della giornata a causa del transito di nubi medio-altre e stratificate (con polvere e sabbia in sospensione in quota) che, tuttavia, non produrranno fenomeni.

Il meteorologo aquilano Stefano Bernardi prevede possibile inversione di tendenza nel periodo post ponte di Ognissanti allorquando le perturbazioni atlantiche dovrebbero finalmente affacciarsi nel mediterraneo.

Per ora domina il caldo anomalo e ieri in base ai dati forniti dall’associazione meteo l’Aquila Caput Frigoris, si sono registrati i 29° a Sulmona, i 27.3° a L’Aquila, i 25.3° a Castel di Sangro i 15° a Campotosto .

Ben 10 gradi in più rispetto alla norma e la pressoché totale assenza di precipitazioni stanno rendendo, insomma, l’autunno di quest’anno più un prolungamento dell’estate che il gancio alla stagione più fredda dell’anno.

Giornate da tanto, troppo tempo insolitamente calde per il periodo e per di più accompagnate da una preoccupante siccità stanno ritardando anche il fenomeno del foliage autunale.