METEO ABRUZZO: PROSEGUE FASE ANTICICLONICA, TEMPERATURE FINO A 40°, IN DIMINUZIONE DA DOMANI

L’AQUILA – Prosegue la fase anticiclonica su Marche e Abruzzo, con caldo sopra media e condizioni siccitose in aumento. Sole dominante su coste, pianure e Subappennino con al più cielo a tratti offuscato da nubi medio-alte di passaggio. Martedì infiltrazioni umide da ovest daranno luogo a instabilità pomeridiana specie sull’Abruzzo con fenomeni di debole intensità. Temperature ancora molto elevate su gran parte del territorio regionale, con punte massime intorno ai +38°C +40°C, specie sulla Valle Peligna, nell’Aquilano e, localmente, nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico.

In Abruzzo oggi si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con nuvolosità in aumento nel corso della giornata, ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso le restanti zone entro il primo pomeriggio. Non si escludono occasionali precipitazioni a carattere sparso, miste a sabbia, in miglioramento dal pomeriggio-sera.