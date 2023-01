METEO ABRUZZO: SCHIARITE NEL CORSO DELLA GIORNATA, ALTRA NEVE POSSIBILE IN SERATA

L’AQUILA – L’approfondimento di un nuovo vortice depressionario in Adriatico sta portando un ulteriore ondata di maltempo con forti piogge sulle coste e neve sulle colline interne e anche ingente nell’Italia centrale, e anche in Abruzzo.

Ma già nella giornata di oggi ci saranno miglioramenti. Il tempo si manterrà tra il variabile e l’instabile, con nubi irregolari ma senza precipitazioni degne di nota associate. Continuerà un debole afflusso di aria fredda da Nord, che manterrà le temperature in linea con le medie stagionali o un paio di gradi al di sotto.

In Abruzzo si prevedono così condizioni iniziali di cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni estese, più intense nel Teramano e nel Pescarese con piogge lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa, nevose al disopra dei 500 metri nel Chietino, al disopra dei 400-500 metri nel Pescarese e nel Teramano. Nevicate di moderata intensità interesseranno l’Aquilano e la Valle Peligna, tuttavia la neve interesserà anche la Marsica e l’Alto Sangro ma la tendenza è verso una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni nel corso della mattinata, ad iniziare dal Chietino e dall’Alto Sangro con schiarite in estensione verso le restanti zone entro la mattinata. Addensamenti e possibili nevicate potranno, però, manifestarsi nuovamente sull’Alto Sangro nel corso della giornata.

Come prevede Meteoaquilano.it “La giornata di lunedì si aprirà con nubi irregolari al primo mattino, più compatte sul settore settentrionale della regione. Tra Gran Sasso, Teramano e Aquilano settentrionale saranno possibili residui fenomeni, nevosi dai 500-600 metri. Nel corso delle ore tali fenomeni cesseranno e si apriranno ampie schiarite. In serata nuove nubi affolleranno i comparti interni meridionali della regione, con annessi deboli precipitazioni, nevose dai 700 metri. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento, ventilazione debole/moderata di direzione variabile e mare mosso”.

La giornata di martedì “si aprirà con cielo generalmente poco nuvoloso su tutto il territorio regionale, ad eccezione di qualche nube sparsa in più sul settore meridionale. Ci sarà la possibilità che si formi qualche banco di nebbia nelle vallate prima dell’alba. Nelle ore centrali del giorno assisteremo ad un aumento della nuvolosità sulla fascia centrale della regione, che si farà irregolare nel pomeriggio. Tale nuvolosità potrebbe dar luogo a qualche rovescio, nevoso dai 600-700 metri. Temperature minime in calo, massime stazionarie. Ventilazione debole, al più moderata su coste e monti, da nord-est. Mare mosso”.