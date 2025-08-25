METEO ABRUZZO: SOLE E NUVOLE, MASSIME A 31 GRADI, A META’ SETTIMANA PERTURBAZIONE DAL NORD

L’AQUILA – Sull’Abruzzo avvio di settimana caratterizzato da ampi spazzi soleggiati ma con ancora annuvolamenti di passaggio e il rischio di qualche locale fenomeno in formazione diurna a ridosso dell’Appennino, in particolare oggi e domani. Queste le previsioni di 3Bmeteo.

Poi da metà settimana l’arrivo di un’intensa perturbazione al Nord e sull’alto Tirreno sarà in grado di portare qualche disturbo anche sulle regioni del medio Adriatico in particolar modo nella giornata di venerdì quando transiteranno rovesci e locali temporali.

Temperature massime oggi nelle ore pomeridiane dai 25 ai 31 gradi, minime della notte tra i 17 e 20 gradi.

Anche in vista del weekend e l’inizio di settembre l’instabilità potrebbe essere ancora protagonista. Il tutto accompagnato da temperature in linea o a tratti sotto le medie del periodo.

Nello specifico sui litorali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulle subappenninche nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sui massicci centrali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sull’Appennino occidentale giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3850 metri. Mare poco mosso.