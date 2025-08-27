METEO ABRUZZO: SOLE E TEMPERATURE FINO A 35°, IN ATTESA DELL’ARIVO DELLA PERTURBAZIONE ATLANTICA

L’AQUILA – Un campo di alte pressioni abbraccia l’Abruzzo, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque ampi spazi soleggiati, salvo locali disturbi pomeridiani a ridosso dell’Appennino.
Ondata di caldo per effetto del temporaneo rinforzo del Garbino con picchi di oltre 33-35°.
Una dinamica preludio dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, che nella giornata di venerdì irromperà sull’Adriatico accompagnata da rovesci a tratti di forte intensità, specie su Marche e nord Abruzzo, e un graduale calo delle temperature.
Queste le previsione di 3Bmeteo.
. Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su subappenninche e massicci centrali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino occidentale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 4200 metri. Mare poco mosso.
Commento del previsore Medio Adriatico
VELOCE ONDATA DI CALDO TRA MERCOLEDI’ E GIOVEDI’, CUI SEGUIRANNO TEMPORALI
