METEO ABRUZZO. SOLE E TEMPERATURE IN AUMENTO, ISOLATI ROVESCI NELLE AREE INTERNE

L’AQUILA – Alta pressione in rinforzo, alimentata da aria calda subtropicale: oggi giornata soleggiata o al più a tratti parzialmente nuvolosa in Abruzzo con al più isolati e brevi rovesci pomeridiani in Appennino.

In serata tendenza ad aumento della nuvolosità tra basse Marche e Abruzzo, secondo le previsioni di 3BMeteo.

In generale, nel weekend anticiclone più deciso con maggiore stabilità anche in montagna, salvo isolati rovesci sui massicci abruzzesi, ma soprattutto caldo in intensificazione e pure afoso: punte di 32-33°C sulle zone interne domenica. Anche la prossima settimana si prospetta largamente stabile, soleggiata e calda. Le condizioni saranno favorevoli a una nuova ondata di calore, piuttosto intensa a causa dell’anticiclone subtropicale nord africano.

Lunedì anticiclone con tempo in prevalenza stabile e in prevalenza soleggiato; dal pomeriggio cumuli in sviluppo in Appennino con isolati brevi rovesci possibili sui massicci abruzzesi più occidentali. Temperature in netto calo, specie lungo le coste adriatiche. Venti da Est talora sostenuti lungo le coste, specie su quelle marchigiane. Mare fino a mosso.

Martedì tempo stabile e ben soleggiato sulle regioni adriatiche dove il clima risulta estivo ma con caldo nella norme, grazie a correnti più fresche dai Balcani. Temperature in lieve rialzo, contenute nei 27-28°C, più fresco sui litorali. Venti orientali con rinforzi durante il pomeriggio sulle zone costiere. Mari fino a mossi.