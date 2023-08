METEO ABRUZZO: SOLE E TEMPERATURE IN AUMENTO, POSSIBILI TEMPORALI IN MONTAGNA NEL POMERIGGIO

PESCARA – Un campo di alte pressioni abbraccia l’Abruzzo garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. La previsione è di 3bmeteo.

Non mancheranno tuttavia occasionali temporali di calore tra pomeriggio e prima serata sull’Appennino, in particolare sulle vallate dell’Aquilano dove non si escludono fenomeni localmente anche intensi, per quanto brevi e localizzati. Caldo via via più forte, con punte over 34-35°C sulle zone interne specie da metà settimana; qualche grado in meno su coste e aree prospicienti ma con afa in aumento. Seguite i nostri aggiornamenti sul nostro sito ed App gratuita.