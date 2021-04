METEO ABRUZZO: SOLE FINO A VENERDI’, MALTEMPO NEL WEEK END PASQUA, POSSIBILE NEVE SOTTO 1000 METRI

L’AQUILA – L’alta pressione sull’Abruzzo, garantirà tempo stabile e in prevalenza assolato. Qualche nube di passaggio in giornata potrà offuscare a tratti il cielo, mentre tra pomeriggio e prima serata non si escludono brevi rovesci o temporali sull’Appennino abruzzese occidentale.

Queste le previsioni di 3Bmeteo.

Temperature in ulteriore lieve aumento, punte di oltre 24-25°C sulle zone interne, nettamente più fresco lungo le coste. Venti a regime di brezza, tendenti a rinforzare di garbino dalla sera sulle Marche. Mare poco mosso.

Per venerdì tanto sole ma soprattutto impennata termica e punte di oltre 24-25°C sulle zone interne lontane dal mare. Clima più fresco sulle coste dove tra l’altro si potranno anche manifestare locali nebbie o nubi marittime tra notte e mattino, in rapido dissolvimento. Qualche breve rovescio sarà comunque possibile sull’Appennino abruzzese tra il pomeriggio e la prima serata, specie giovedì.

Sabato giunge invece un fronte freddo con passata di rovesci e temporali soprattutto dalla sera, seguiti da un netto calo termico. La Pasqua sarà caratterizzata da residue precipitazioni fino al mattino, miglioramento a seguire ma con clima decisamente più freddo, tanto che la neve potrà scendere anche sotto i 1000m sull’Appennino. La Pasquetta invece dovrebbe trascorrere discreta, ma da confermare. Seguite gli aggiornamenti sul sito.