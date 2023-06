METEO ABRUZZO: SOLSTIZIO D’ESTATE BOLLENTE, TEMPERATURE FINO A 37°, SABATO POSSIBILI TEMPORALI

L’AQUILA – Un solstizio d’estate bollente con l’anticiclone africano dominante sull’Italia fino a venerdì e temperature che raggiungeranno picchi oltre i 40°C.

È quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it sottolineando che questi giorni saranno caratterizzati anche da tanta umidità, ma senza piogge, e quindi afa che farà percepire ancora di più il caldo.

In Abruzzo, attesta Abruzzometeo.it, tempo stabile con possibili annuvolamenti e sabbia in sospensione in quota, con temperature ben al disopra delle medie stagionali e valori massimi localmente superiori ai 34°-37°, specie nelle principali valli della nostra regione. Afa in intensificazione lungo le aree costiere e sulle zone collinari prossime alla costa.

Tra le città roventi Oristano (39°C); Bolzano, Carbonia e Forlì (38); Ferrara, Firenze, Modena, Nuoro, Pistoia, Prato, Ravenna, Sassari e Terni (37); Agrigento, Foggia, Roma, Rovigo, Siena e Taranto (36).

Da giovedì potrebbero arrivare dei temporali, al momento previsti in serata sulle regioni di Nord-Ovest e sulle Alpi.

Da sabato, invece, le temperatore dovrebbero tornare più gradevoli.

Nel dettaglio

Mercoledì 21. Al nord: sole e caldo intenso, anche afoso. Al centro: sole e caldo in ulteriore aumento, 40°C in Sardegna. Al sud: soleggiato e molto caldo, specie in Sicilia.

Giovedì 22. Al nord: sole e caldo intenso, anche afoso; temporali sulle Alpi dalla sera. Al centro: sole e caldo opprimente oltre i 40°C. Al sud: sole e caldo opprimente oltre i 40°C.

Venerdì 23. Al nord: sole e caldo, ma instabile con qualche forte temporale al Nord-Est. Al centro: sole e caldo intenso. Al sud: sole e caldo opprimente.

Tendenza: weekend in prevalenza soleggiato, ma con calo termico e massime che tornano dagli anomali 39-42 gradi verso 33-34°C.