METEO ABRUZZO: SPRAZZI DI SOLE E PIOGGIA, PER PROSSIMO FINE SETTIMANA ARRIVA GELO SIBERIANO

L’AQUILA – In Abruzzo si prevedono per oggi condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, con tendenza ad aumento della nuvolosità e nuove piogge sull’Aquilano, con neve a partire dai 1.300 metri.

Temperature in calo nei valori massimi, ma sempre su valori miti per il periodo, in calo nei valori minimi.

Sull’Italia fino a mercoledì si instaurerà un regime depressionario che apporterà delle piogge sull’Abruzzo, alternate a sprazzi di sereno.

Tra la notte e mattino di martedì è atteso un nuovo passaggio di piogge che sarà più attivo sui settori Appenninici, dove i fenomeni insisteranno fino al pomeriggio per poi attenuarsi. Un peggioramento più organizzato raggiungerà le regioni del medio Adriatico tra mercoledì e giovedì, con piogge diffuse, neve in Appennino inizialmente oltre i 1.800 metri, in calo dalla sera di martedì fino ai 1.400 metri.

Per il week-end è previsto invece un calo netto delle temperature con l’arrivo di sistemi nuvolosi di origine atlantica. E’ in arrivo infatti il Burian di San Valentino pronto a dar vita ad un’ondata di gelo siberiano su tutta l’Italia con neve fin sulle pianure e sulle coste. Si assisterà ad un vero e proprio tracollo delle temperature con valori che si porteranno ben sotto gli 0°C da Nord a Sud. In questo contesto non sono da escludere nevicate fin sulle coste adriatiche.

