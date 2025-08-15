METEO ABRUZZO: SULLA COSTA SERENO, NELLE AREE INTERNE NUBI, SCHIARITE E QUALCHE PIOGGIA POMERIDIANA

PESCARA – Un campo di alte pressioni abbraccia l’Abruzzo, con temperature massime nel pomeriggio tra i 24 e 30 gradi. La situazione è però diversificata tra la costa e l’interno montano, in particolare in provincia dell’Aquila.

Nello specifico sui litorali nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Sulle subappenninche e collinari cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Sui massicci centrali invece cieli nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Rasserenamenti in serata.

Sull’Abruzzo sud occidentale, ai confini con il Lazio, cieli nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 3950 metri. Mare poco mosso.