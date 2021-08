METEO ABRUZZO: TEMPERATURE ANCORA SOPRA 39 GRADI, IN ARRIVO CORRENTI FRESCHE

Prosegue la fase di gran caldo sull’Abruzzo con afa ben presente e massime ancora sui 36-39°C nelle aree interne, specie fascia subappennina. Sole prevalente salvo cumuli diurni in Appennino e locali velature in transito.

L’anticiclone africano sta pero’ lasciando spazio all’ingresso di correnti più fresche settentrionali che nel pomeriggio porterà un aumento dell’instabilità con piogge e temporali in estensione anche all’Abruzzo centro orientale.