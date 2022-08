METEO ABRUZZO: TEMPERATURE FINO A 35°, ANTICICLONE AFRICANO MOLLA LA PRESA DA DOMENICA

L’AQUILA – Tutta l’Europa meridionale e buona parte di quella centrale sono alle prese con una vasta area anticiclonica che, oltre a mantenere il tempo in prevalenza stabile, determina anche condizioni di gran caldo. Il Mediterraneo centrale e l’Italia rientrano in tale quiete anticiclonica, alimentata anche da flussi in risalita dal Nord Africa che determineranno un ulteriore aumento delle temperature nelle prossime 48 ore.

In Abruzzo, nelle prossime ore caldo in lieve aumento, con valori massimi che toccheranno i 34-35°C nelle aree interne. Caldo più contenuto sulla costa, ma con condizioni più afose fino a tarda sera. Ventilazione tra debole e moderata dai quadranti orientali. Mare poco mosso.

Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e possibilità di temporali, più probabili sulla Marsica, sull’Alto Sangro e, occasionalmente, nell’Aquilano, in attenuazione in serata e in nottata. Instabilità pomeridiana in ulteriore aumento nel pomeriggio di sabato, specie sulle zone interne e montuose.

A partire da domenica, inoltre, l’alta pressione subirà un graduale cedimento soprattutto alle quote superiori e, di conseguenza, masse d’aria umida di origine atlantica raggiungeranno la nostra penisola e porteranno allo sviluppo di temporali pomeridiani sull’arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie nel pomeriggio-sera, anche nei primi giorni della prossima settimana. Si tratta, ovviamente, di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni