METEO ABRUZZO: TEMPO IN MIGLIORAMENTO, LUNEDI’ ULTIMI TEMPORALI NELLE AREE INTERNE, POI TORNA SOLE

L’AQUILA – Tempo in miglioramento con l’inizio della nuova settimana, salvo ancora piogge nella prima parte di lunedì tra basse Marche e Abruzzo. Da martedì tornerà il sole un po’ ovunque e con temperature in rialzo.

Queste le previsioni di 3bmeteo

Si allontana dunque la circolazione depressionaria ha provocato condizioni di maltempo sul medio versante adriatico nel corso del weekend, con calo termico e fenomeni localmente di forte intensità; il tutto accompagnato da un rinforzo della ventilazione nordoccidentale che ha accentuato la sensazione di fresco specie lungo le coste.

Lunedì in Abruzzo la circolazione depressionaria responsabile del maltempo dei giorni scorsi tende a esaurire i propri effetti allontanandosi dal medio versante adriatico. Ultime piogge tra notte e mattina, nelle aree interne, e non sulla costa. Maggiori aperture nella seconda parte del giorno con clima più asciutto. Temperature in lieve rialzo. Venti moderati-tesi nordoccidentali con mare mosso.

Martedì alta pressione in rinforzo e deciso miglioramento, a garanzia di una giornata più stabile e soleggiata sul medio versante adriatico. Temperature in aumento, clima più caldo ma comunque sempre molto gradevole. Venti residui nordoccidentali. Mare mosso.