METEO ABRUZZO: TEMPO INCERTO E ANNUVOLAMENTI CON CORRENTI UMIDE ATLANTICHE

L’AQUILA – Correnti umide atlantiche manterranno anche in Abruzzo condizioni meteo spiccatamente variabili con alternanza tra sole ed annuvolamenti pomeridiani dove saranno possibili rovesci e temporali sparsi, per lo più nelle aree interne. Queste le previsioni per le prossime ore di 3bmeteo.it.

Tendenza meteo che nei prossimi giorni resta comunque piuttosto incerta, con anticiclone frequentemente disturbato da correnti umide e fresche dal nord Europa, con possibili fasi a tratti instabili.

Per Abruzzometeo.it “sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel Pescarese e nel Chietino, cielo poco nuvoloso sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulla Valle Peligna con possibili banchi di nebbia, specie sulla Marsica e nell’Aquilano, in diradamento durante le ore centrali della giornata. Durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, inoltre, assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica con rovesci e manifestazioni temporalesche che, dalle zone montuose, tenderanno ad estendersi verso il settore adriatico nel pomeriggio-sera, interessando localmente anche le aree costiere. Non si escludono fenomeni di moderata intensità accompagnati da raffiche di vento e da occasionali grandinate. Nuvolosità in temporanea attenuazione in tarda serata-nottata e nella mattinata di domenica, tuttavia nel pomeriggio sono attesi nuovi temporali sulle zone interne e montuose, in trasferimento verso il settore adriatico e non si escludono fenomeni intensi, in temporanea attenuazione in serata-nottata”.